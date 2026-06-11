Las Big Tech tildan de desproporcionada la lucha de la UEFA contra el pirateo del Mundial

La sección europea de la Computer & Commuications Industry Association aseguró que la unión de la UEFA con la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), la principal organización mundial contra el pirateo en internet, puede "agravar los elementos más problemáticos de los experimentos nacionales que ya están resultando contraproducentes en Francia, Italia y España".

CCIA considera que estas medidas son ineficaces porque aunque "el bloque puede interrumpir brevemente la transmisión de contenido ilegal", los piratas de cambian su dirección IP para seguir distribuyendo los partidos.

Estas medidas para combatir la piratería se basan en el cerco a las direcciones IP y los Sistemas de Nombres de Dominio (DNS), provocando un "bloqueo generalizado excesivo, que "no diferencia entre el contenido ilegal y legal", dijo CCIA en un comunicado.

Y añadió que "también presionan a los intermediarios neutrales, incluidas las VPN (...) para que tomen medidas técnicamente inviables, legalmente cuestionables o incompatibles con su función de mantener un internet abierto y seguro".

"La transmisión ilegal puede y debe abordarse "pero su aplicación debe seguir siendo legal, proporcionada y sujeta a supervisión judicial", señaló Charlotte Dantin, responsable de la organización para las políticas de propiedad intelectual y audiovisual.

La patronal de las tecnológicas critica la sentencia que este año ha dictado un juez de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba obligando a las empresas de VPN Proton y NordVPN a bloquear la emisión de los partidos de la Liga española, a raíz de una denuncia de La Liga y Telefónica.

"En España, LaLiga utiliza una única orden judicial limitada para justificar el bloqueo generalizado y agresivo de direcciones IP, con poca transparencia y sin posibilidad de recurso para los servicios bloqueados indebidamente", apuntó CCIA.

Mientras que "el sistema automatizado Piracy Shield de Italia ha causado repetidamente graves daños colaterales" y "Francia, por su parte, ha ampliado las obligaciones de bloqueo más allá de los proveedores de internet, incluyendo ahora a los servidores DNS, las redes de distribución de contenido (CDN)y los VPN", añadió.

"Los errores ya visibles en los experimentos de bloqueo nacionales no deben permitirse que se proliferen en toda la UE", dijo Dantin.

CCIA afirma que estas medidas son contrarias a la ley de servicios digitales de la Unión Europea, que regula la lucha de las grandes plataformas contra el contenido ilegal de internet, y pide a la Unión Europea y a las autoridades nacionales a "controlar los sistemas automatizados para el bloqueo de la web sin una autorización judicial adecuada".