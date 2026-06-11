Marruecos sustituye a Ez Abde y Aguerd por Sbai y Saadane para el Mundial 2026

La sustitución de ambos jugadores por Sbai y Saadane, que estaban en la lista de reservas, se ha hecho oficial en la actualización de la lista de 26 futbolistas registrada ante la FIFA para el torneo. La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) no se ha pronunciado oficialmente por el momento sobre estos cambios ni ha confirmado si se trata de bajas definitivas.

La decisión de dejar fuera a Ez Abde responde a la lesión de rodilla sufrida durante el amistoso ante Noruega. Las pruebas médicas confirmaron un esguince ligamentario que requerirá varias semanas de reposo, según la prensa local marroquí.

En cuando a Aguerd, el diario Le360 explica que, tras una prolongada ausencia por problemas físicos, el defensa no ha logrado recuperar el nivel de forma necesario para competir el Mundial.

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Los Leones del Atlas debutarán en el torneo frente a Brasil el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. El grupo C lo completan Haití y Escocia.