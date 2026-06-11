México y Sudáfrica inauguran el Mundial de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México

El encuentro marcó un nuevo capítulo en la historia del legendario recinto capitalino, que se convirtió en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo tras las ediciones de 1970 y 1986.

La inauguración, que previamente contó con un show musical encabezado por la colombiana Shakira, estuvo enmarcada en un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad desplegado por las autoridades mexicanas debido a las protestas de maestros que amenazaron con boicotear el evento.

A la par del encuentro, los maestros que exigen mejoras laborales se congregaron en la avenida Tlalpan, que conecta al estadio Azteca, para marchar rumbo al inmueble para hacer visibles sus protestas sobre mejoras laborales, a ellos se unieron madres buscadoras quienes exigen que el Estado mexicano busque a los más de 133.000 desaparecidos en el país.

Ambos grupos se mezclaron con aficionados mexicanos que tuvieron que caminar varios kilómetros debido a los cierres en el transporte a causa de las movilizaciones.

En tanto, en el centro de la ciudad, miles de fanáticos llenaron el Zócalo, que albergó uno de los dieciocho "fan fest" oficiales, pese al plantón que instalaron los maestros en calles aledañas.

Aunque estaba previsto que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acudiera al Zócalo a presenciar la inauguración del Mundial junto a los aficionados, optó por acudir al festejo en Gustavo A. Madero, en el norte de la capital, junto a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Asimismo, en el Ángel de la Independencia, en pleno corazón de la Ciudad de México, decenas de aficionados se reunieron hasta tres horas antes del silbatazo inicial para animar y celebrar la llegada del Mundial a México.

Banderas, sombreros de mariachi y el característico color verde de la selección inundaron el Paseo de la Reforma entre bocinazos de los coches y un ambiente generalizado de fiesta.