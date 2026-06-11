Fútbol Internacional
11 de junio de 2026 a la - 16:45

Mikel Merino: “Somos unos pocos elegidos, es un sueño hecho realidad”

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Chattanooga (EE.UU.) 11 jun (EFE).- Mikel Merino, centrocampista de la selección española, consideró “un sueño hecho realidad” al ser uno “de los pocos elegidos” que pueden disputar un Mundial con España.

Por EFE

“Orgullo es la palabra que mejor lo define. Recuerdas a ese niño que soñaba con ser profesional y veías a tus ídolos vestir la camiseta de la selección y ahora que tienes la oportunidad de estar aquí ves que eres un privilegiado por representar a la selección y a un país entero. Somos unos pocos elegidos y es un sueño hecho realidad”, dijo en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Más allá de los títulos, que ojalá vengan más, me quedo con las experiencias y la gente con la que las vives. Esta selección y este grupo lo da todo, hace muy feliz a la gente que nos sigue porque nos dejamos la piel en el campo y eso me hace dormir tranquilo”, completó.

Borja Iglesias ponderó también el vestir la camiseta de España.

“Hubo un momento en el avión en el que todos íbamos dormidos y yo me desperté. Y tenía esa imagen en mi cabeza del Borja niño que podría haber soñado con ese momento, pero uno no se lo hubiera imaginado. Pararme a saborearlo y sentirme feliz y orgulloso de todo el camino que he vivido fue bonito”, declaró.

“El orgullo de ponerte esta camiseta es difícil de explicar. Es una responsabilidad y algo especialmente bonito”, completó.