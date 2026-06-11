Mikel Merino: “Somos unos pocos elegidos, es un sueño hecho realidad”

“Orgullo es la palabra que mejor lo define. Recuerdas a ese niño que soñaba con ser profesional y veías a tus ídolos vestir la camiseta de la selección y ahora que tienes la oportunidad de estar aquí ves que eres un privilegiado por representar a la selección y a un país entero. Somos unos pocos elegidos y es un sueño hecho realidad”, dijo en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Más allá de los títulos, que ojalá vengan más, me quedo con las experiencias y la gente con la que las vives. Esta selección y este grupo lo da todo, hace muy feliz a la gente que nos sigue porque nos dejamos la piel en el campo y eso me hace dormir tranquilo”, completó.

Borja Iglesias ponderó también el vestir la camiseta de España.

“Hubo un momento en el avión en el que todos íbamos dormidos y yo me desperté. Y tenía esa imagen en mi cabeza del Borja niño que podría haber soñado con ese momento, pero uno no se lo hubiera imaginado. Pararme a saborearlo y sentirme feliz y orgulloso de todo el camino que he vivido fue bonito”, declaró.

“El orgullo de ponerte esta camiseta es difícil de explicar. Es una responsabilidad y algo especialmente bonito”, completó.