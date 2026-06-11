Mo Touré, preocupación para Popovic antes del debut de Australia

El atacante del Norwich City inglés se ausentó este jueves de la sesión preparatoria del conjunto australiano en Oakland por enfermedad, con lo que se decidió que para evitar problemas quedara aislado en la habitación.

La delegación 'aussie' espera, sin embargo, que Touré, un jugador importante dentro de los planes de Popovic, esté a disposición para ejercitarse a las órdenes del técnico en el próximo entrenamiento, tal y como indicó a los medios el defensa Milos Degenek, quien, por otro lado, aseguró que confía en que el equipo mejore en el torneo mundialista tras igualar ante Suiza (1-1) y perder con México (1-0) en los dos últimos amistosos.

“Estoy seguro de que, con nuestra mentalidad, con la forma en que queremos jugar y con el inicio del Mundial va a ser un partido un poco diferente. No va a ser como uno de esos partidos amistosos donde podemos ver qué pasa, ver cómo entramos en el partido y luego en la segunda parte mejoramos, o después de los descansos mejoramos", comentó el jugador del APOEL Nicosia.

“Tenemos que empezar con más fuerza. Necesitamos empezar de forma más agresiva, con iniciativa, y terminar el partido como terminamos los dos últimos: mucho más positivos, mucho más fuertes, con más garra”, apuntó.