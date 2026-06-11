Nico Schlotterbeck: “Sé lo buenos que somos, no tenemos que escondernos”

“Sé lo buenos que somos. Creo que no tenemos que escondernos de nadie. Somos un equipo de primer nivel con buenos jugadores individuales. Tenemos virtudes alemanas, como la disciplina, la pasión, la resiliencia… Si lo llevamos al campo, seremos muy buenos”, proclamó en la rueda de prensa del combinado alemán de este jueves, antes del debut del próximo domingo ante Curazao.

Es su segundo Mundial. Ya disputó el de Catar 2022. “Tenía 22 o 23 años. No sabía muy bien qué significaba eso. Ahora veo a muchos jugadores en el equipo con mucho talento y ni siquiera piensan en lo grande que es un Mundial. Tenemos una mezcla extremadamente buena. Y la forma en que estoy conociendo a los chicos ahora mismo es que todos están contentos. No hay presión. Sabemos lo buenos que somos”, expresó.

Nico se siente muy bien para el Mundial. “Desde la operación de rodilla, no he tenido ningún problema con ella. Sabía que el año después de la lesión sería difícil. Volví de una larga lesión, empecé directamente la nueva temporada y quería jugar 90 minutos en todos los partidos. Estoy contento con la temporada, con cómo fue y con que la rodilla haya aguantado. Ahora me siento muy bien, estoy en forma y con ganas de empezar el torneo”, aseguró.

Y habló de Jonathan Tah, su compañero en la defensa y que compareció junto a él en la rueda de prensa.

“Ha dado otro gran paso en los últimos tres o cuatro años. Ha jugado su primera temporada en el Bayern Múnich y lo ha hecho muy bien. Es un defensa increíblemente bueno. Lo vimos contra Estados Unidos, que es muy fuerte en el uno contra uno. Me alegro de que esté a mi lado. Tenemos fortalezas diferentes. Eso es muy bueno para los dos. Si los dos aportamos lo nuestro en el campo, seremos una pareja muy buena”, resaltó.

Su primer rival será Curazao. “Es muy diferente al fútbol europeo. Cuando juegas en la Bundesliga, conoces a los jugadores desde hace años. En Curazao, muchos juegan en el extranjero. Recibimos el ‘iPad’ para preparar el partido y hemos visto muchas escenas de nuestros rivales. Lo más importante es la intensidad. Eso es crucial”, valoró.