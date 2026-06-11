UA: La presencia récord africana en el Mundial es motivo de orgullo y unión continental

"Este nivel récord de participación africana refleja el continuo auge del fútbol africano y el talento, la fortaleza y la determinación de sus jugadores", señaló en un comunicado publicado anoche el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf.

Los países africanos representados en este mundial son: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo (RDC), Ghana, Marruecos, Senegal, Egipto, Sudáfrica y Túnez.

"Es un momento de orgullo para el continente que une a los africanos de todas las regiones en una esperanza y una celebración comunes", añadió, al destacar que "la fortaleza de África en el fútbol encarna la fortaleza de sus jóvenes".

Youssouf describió la Copa del Mundo como "una celebración global única que une a las naciones y los pueblos a través del amor compartido" por el fútbol, al considerar que "el Mundial es donde el mundo se encuentra en paz mediante el deporte".

"La Unión Africana felicita a los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados, cuya dedicación ha hecho posible este momento y anima a todos los equipos a competir con excelencia, disciplina, integridad y respeto por el juego limpio", concluyó la organización panafricana.

La UA lanzó este mensaje sólo días después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos denegaran la entrada al país a Omar Abdulkadir Artan, que debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el árbitro fue considerado "inadmisible" por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes y, más tarde, un funcionario de la Administración estadounidense atribuyó bajo anonimato esa decisión a información que lo vinculaba con presuntos miembros de organizaciones terroristas.

Las autoridades somalíes han sostenido que Artan contaba con un visado estadounidense válido, pero Somalia figura entre los países sujetos a restricciones migratorias impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump por motivos de seguridad nacional.

La Copa del Mundo se desarrollará hasta el 19 de julio en estadios de Estados Unidos, México y Canadá y empieza este jueves con el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, correspondiente al grupo A.