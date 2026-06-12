¡Luz verde al baile de la ‘Canarinha’! Ancelotti blinda el ‘joga bonito’ en el Mundial 2026

El “joga bonito” tiene el aval de su jefe. En la víspera del esperado estreno de Brasil en la Copa del Mundo, el seleccionador de la Canarinha, el italiano Carlo Ancelotti, plantó bandera y respaldó con firmeza que sus dirigidos celebren los goles tirando pasos de baile sobre el césped, apagando de raíz un debate histórico que siempre rodea al combinado sudamericano.

“En las nuevas reglas no está prohibido bailar”, zanjó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al estreno de la ‘Seleção’ contra Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Lejos de encasillarse en la rigidez táctica, ‘Carletto’ se alineó con la esencia del fútbol brasileño. El estratega de Reggiolo subrayó que “se puede celebrar y se puede bailar”, aclarando que el nuevo paquete de directrices de la FIFA —diseñado principalmente para combatir el tiempo muerto en el cronómetro— no interfiere en la libre expresión de los futbolistas tras inflar la red.

Consciente de las miradas que se posarán sobre sus estrellas, el timonel europeo apeló a la madurez de su plantel para evitar malentendidos con los rivales. “Cualquier jugador puede hacer lo que quiera con respeto a todo el mundo”, indicó.

Un debate con historia que se traslada a EE. UU.

La controversia en torno a las ya famosas ‘dançinhas’ no es nueva. En Qatar 2022, las coreografías del plantel brasileño levantaron polvareda internacional, dividiendo aguas en el planeta fútbol. Mientras algunos críticos y exfutbolistas de la vieja escuela tildaron estas muestras de alegría de “irrespetuosas”, en las plataformas digitales las celebraciones se convirtieron en fenómenos virales amados por los hinchas.

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Con el respaldo de su entrenador en el bolsillo, la pentacampeona del mundo se enfoca en desplegar su fútbol en suelo norteamericano, donde disputará íntegramente la fase de grupos del certamen que rompió fuegos este jueves. El esperado debut en el Grupo C se producirá este sábado frente a Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente, la delegación brasileña viajará a Filadelfia para medirse ante Haití el viernes 19 de junio, cerrando su participación en esta primera etapa cinco días después, el miércoles 24 de junio, frente a Escocia en la ciudad de Miami.