Encuentro con el primer ministro y autógrafos marcan la salida de selección lusa a EE. UU.

La selección inició la jornada con un entrenamiento en el complejo Cidade do Futebol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), con varias decenas de seguidores como público, muchos de ellos niños, que les animaban más efusivamente en los momentos en los que los futbolistas se acercaban a la grada.

Fuentes de la Federación Portuguesa de Fútbol precisaron a EFE que los presentes eran personas "asociadas" a la organización.

Cuando salieron del campo, ya vestidos de traje para ir al aeropuerto, esos mismos aficionados les recibieron entre vítores, cargados con bufandas de la selección, banderas de Portugal y las camisetas del uniforme oficial. También se escucharon varios cánticos deportivos.

Fue ahí que pudieron tomarse fotografías con los jugadores y pedirles un autógrafo, siendo el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, y Bernardo Silva los que acapararon más miradas e interés entre los presentes.

Entre los seguidores estaba Jelani Inyama, conocido en redes sociales como J Tekkz, que afirmó en declaraciones a EFE que acudió a la Cidade do Futebol para lograr ver "al mejor jugador del mundo", Cristiano Ronaldo, que llegó a firmarle una camiseta.

"Tienen que ganar, este es el momento, una generación dorada, la última oportunidad de Cristiano, tienen que hacerlo por él", aseguró.

También estaba Tomás Monsanto, otro 'influencer' que acudió al lugar con la esperanza de que la selección gane el Mundial.

A continuación, los jugadores se subieron a un autocar decorado con los colores oficiales para dirigirse hacia el Palácio de São Bento (residencia oficial del primer ministro), en Lisboa, donde les recibió Luís Montenegro, que les deseó que "disfruten" y "que no tengan miedo de equivocarse".

Tras una breve ceremonia en la que sonó el himno nacional, la selección se dirigió hacia el aeropuerto Humberto Delgado, donde les esperaban otras varias decenas de seguidores, que les tomaron fotografías entre vítores, aunque más distanciados por un cerco de seguridad.

Portugal afronta este Mundial con la ambición de añadir el máximo trofeo del fútbol a un palmarés en el que ya figuran la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones conquistadas en 2019 y 2025.

Sin embargo, la selección lusa nunca ha logrado proclamarse campeona del mundo. Su mejor actuación en una Copa del Mundo sigue siendo el tercer puesto obtenido en Inglaterra 1966, impulsada por la histórica generación liderada por Eusébio.

Portugal disputa en Norteamérica su novena participación mundialista y figura entre las aspirantes a alcanzar las rondas decisivas del torneo.