Familiares, banderas o inspiración: así personalizan los futbolistas sus botas del Mundial

"Cada uno ha elegido detalles exclusivos que incluyen nombres de familiares, mensajes con significado especial, banderas nacionales, símbolos e inspiraciones personales", reza el comunicado de la marca alemana.

Así, Lamine Yamal llevará su nombre y las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, los países de origen de sus padres. Pedri, por su parte, optará por la palabra 'familia', la bandera de Canarias, su nombre y un dibujo de un plátano.

A nivel internacional, el inglés Jude Bellingham elige sus iniciales y la palabra '5inco', en alusión al número que lleva en su camiseta; el portugués Rafael Leão, su apodo, 'surf man' (hombre del surf), y la bandera de su país; el brasileño Raphinha, las palabras 'gratidão' (gratitud) y 'trabalho' (trabajo); y Lionel Messi, las fechas de nacimiento de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

La personalización no solo se ocupará de la parte estética, no obstante. Adidas incide en que "cada par ha sido adaptado de manera individual, combinando la innovación más avanzada en rendimiento con detalles de diseño significativos que reflejan las historias únicas de los jugadores que las calzan".

Esta personalización llegará al extremo en Lionel Messi, el buque insignia de la marca, que disputará el torneo con las botas exclusivas 'El Último Tango', creadas específicamente para "conmemorar su extraordinaria trayectoria".

"Desde homenajes a la familia y mensajes de agradecimiento hasta símbolos de ambición y orgullo nacional, las botas personalizadas ofrecen una visión única de la personalidad y las motivaciones de algunos de los mejores futbolistas del mundo mientras se preparan para perseguir la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026", concluye el fabricante.