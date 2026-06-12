Haití y Escocia buscan pasar el listón de la fase de grupos en su regreso a los mundiales

Hay que echar los calendarios atrás 52 años para ver la hasta ahora única participación haitiana, en Alemania 1974, mientras que en el caso escocés, la última vez que la bandera con la cruz de San Andrés ondeó en citas mundialistas fue en Francia 1998.

Mucho fútbol ha corrido desde que el haitiano Emanuel Sanon asustó a los italianos en el minuto dos del segundo tiempo (aunque acabaron perdiendo por 3-1) en la primera fecha del Grupo 4.

Y también desde el último partido de los escoceses, en el que salieron goleados por 3-0 ante Marruecos, en un Grupo A en el que también cayeron por 2-1 ante Brasil en el partido inaugural e igualaron 1-1 con Noruega.

La selección de Haití, con el entrenador francés Sébastien Migné en el banquillo, ha dejado un muy buen sabor de boca en los más recientes partidos amistosos, entre los que sobresale una resonante victoria el pasado 2 de junio por 4-0 sobre Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, con anotaciones de Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix.

Otra muestra de lo difícil que pueden llegar a ser Les Grenadiers fue que Perú se tuvo que esforzar mucho para derrotarlos por 2-1 tres días después en Miami.

Por los lados de Escocia, los dirigidos por Steve Clark tienen el enorme reto de intentar pasar de primera fase (algo que no ha logrado selección escocesa alguna en la historia de los mundiales a pesar de contar con figuras de la talla de Joe Jordan, Archie Gemmill, Gordon Strachan, Kenny Dalglish y técnicos como Sir Alex Ferguson y Jock Stein).

En el encuentro contra Curazao del pasado 30 de mayo, en el que golearon por 4-1 en Hampden Park, la mala suerte le cayó encima a los de las tierras altas ya que perdieron por una grave lesión de rodilla al mediocamopista Billy Gilmour, del Chelsea, a quien Clark tuvo que reemplazar en la lista de convocados por Tyler Fletcher, del Manchester United.

No obstante, la Armada escocesa sí que podrá contar para el partido contra los haitianos con Scott McTominay, del Nápoles italiano, figura crucial de la clasificación después de 28 años a un Mundial.

Haití: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Don Deedson, Danley Jean-Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Lewis Ferguson, Scott McTominay, Ryan Christie; Lawrence Shankland y Ché Adams.

Estadio: Foxborough, de Boston (Estados Unidos).