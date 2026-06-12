La selección mexicana trabaja con la mira puesta en Corea del Sur

En una jornada en la que los titulares que actuaron el pasado jueves en el juego de inauguración, que se realizó en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, realizaron un trabajo de recuperación.

Bajo la mirada de Javier Aguirre, los suplentes fueron un tanto más exigidos.

La mente del seleccionador Aguirre está en la manera en la que va a suplir la ausencia de César Montes, defensa central que fue expulsado por una falta innecesaria en la parte final del partido ante los sudafricanos que México ganaba de manera tranquila.

"Fue algo que no debió pasar, pero seguramente encontraremos la manera de sustituirlo", dijo Aguirre sobre la expulsión del jugador.

El ambiente entre los elementos del Tri se notó relajado, plagado de sonrisas y buen humor.

La opción más clara que tiene 'el Vasco' para cubrir la baja de su zaguero es utilizar a Edson Álvarez, uno de los líderes de este equipo que quedó fuera del cuadro titular por los pocos minutos que vio con su equipo, Fenerbahçe turco en la temporada.

Álvarez entró de cambio ante Sudáfrica y demostró, que a pesar de la falta de partidos, se encuentra en condiciones, aunque la gran prueba será ante Corea del Sur, un equipo que se distingue por su velocidad, algo que puede hacer daño al zaguero de 28 años que se distingue más por su buena ubicación.

La selección trabajará este fin de semana en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de fútbol, al sur de Ciudad de México, antes de viajar a Guadalajara, donde el 18 de junio de medirá con los asiáticos.

Luego de la primera jornada del grupo A, México lidera con tres puntos, con mejor diferencia de goles que Corea del Sur que también tiene tres; República Checa y Sudáfrica les siguen sin unidades.