Popovic renueva hasta 2027 la víspera del estreno ante Turquía

Popovic, que en su época como jugador fue internacional en 58 ocasiones, se convertirá con el encuentro en Vancouver en el primero en participar en una Copa del Mundo como futbolista y como entrenador con Australia , 20 años después de que estuviera en la edición de Alemania 2006.

Fue designado seleccionador en septiembre de 2024 y se estrenó en el banquillo en octubre de dicho año para, posteriormente, lograr la primera clasificación del cuadro 'aussie' directa sin tener que acudir a repesca alguna desde 2014.

En este tiempo, Popovic ha dirigido a los 'Socceroos' en dieciocho encuentros, con un balance de diez victorias, cuatro empates y otras tantas derrotas.

"Estoy encantado de poder seguir dirigiendo a los Socceroos hasta la Copa Asiática 2027. Ha sido un honor y un privilegio dirigir a los Socceroos, y es un papel que disfruto muchísimo", indicó el seleccionador australiano.

“Ahora mismo mi atención se centra por completo en la Copa Mundial 2026. Me enorgullece liderar a mi país en un Mundial, pero lo más importante es asegurarme de que nuestro equipo esté totalmente preparado y concentrado en nuestros partidos de grupo contra Turquía, Estados Unidos y Paraguay. Desde que asumí el cargo, he intentado tener en cuenta los intereses a largo plazo de los Socceroos, al tiempo que me aseguraba de lograr los resultados a corto plazo, que en primer lugar era clasificarnos para el Mundial", indicó.

El director ejecutivo de la Federación, Martin Kugeler, destacó que lograr la renovación del técnico es "fantástico". "Tony es un entrenador de talla mundial y ha demostrado su capacidad para obtener resultados a la vez que desarrolla el talento”, apuntó.

“El impacto positivo de Tony en los Socceroos y en la Federación Australiana de Fútbol ha sido evidente, desde lograr la clasificación directa para la Copa Mundial por primera vez en 12 años, hasta fortalecer la plantilla y sentar las bases para el éxito futuro. Podemos percibir el creciente entusiasmo entre los aficionados de los Socceroos", señaló.

“Si bien la atención inmediata se centra en la Copa Mundial , esta prórroga aporta claridad y permite a Football Australia planificar con absoluta confianza el período posterior al torneo, que culminará con la Copa Asiática de la AFC en Arabia Saud", afirmó Kugeler, que aseguró que “la estabilidad y la continuidad son vitales, especialmente para nuestra prometedora y joven selección australiana, que está en pleno desarrollo".

Mientras, tanto, la directora ejecutiva de la Federación, Heather Garriock, expresó: “Tony ha aportado estándares de élite, un liderazgo sólido y un compromiso inquebrantable con el alto rendimiento que ha elevado el nivel de todo el equipo nacional. Más allá de los resultados, Tony ha creado una cultura de responsabilidad, profesionalismo y confianza que ha impulsado el crecimiento tanto individual como colectivo.”

“Ha ampliado la profundidad de la plantilla, brindado oportunidades a la próxima generación de talento australiano y posicionado al equipo de forma sólida para el futuro", continuó la dirigente, quien agregó: "Existe un gran entusiasmo por lo que este grupo puede lograr bajo la estabilidad que ofrece el liderazgo de Tony, mientras continuamos nuestra búsqueda del éxito en el escenario mundial”.