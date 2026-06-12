Suiza, la única eliminada de un Mundial sin encajar gol

Veinte años han pasado desde que el combinado helvético, que comparte el Grupo B con Bosnia-Herzegovina y Canadá, protagonizó una de las historias curiosas del evento. Se marchó fuera del torneo, en octavos de final, sin haber recibido un tanto en su portería en ninguno de los cuatro partidos que disputó. Nunca sucedió antes y tampoco después.

El meta Pascal Zuberbuhler brilló en aquella edición. Su gran nivel le valió para dar el salto al fútbol inglés. Jugador del Basilea aprovechó la repercusión mundialista para ir al West Bromwich donde, sin embargo, sólo jugó un curso. Pero fue clave en el buen papel helvético.

Suiza, con el seleccionador Jakob Kuhn al frente, formó parte del Grupo G junto a Francia, Corea del Sur y Togo. Fue la sensación de la primera fase la selección de Suiza, que volvía a una fase final doce años después, tras Estados Unidos 1994.

En la fase de grupos, Suiza terminó como campeona del G, por delante, incluso, del combinado francés, con el que empató (0-0) en el primer partido. Después, el conjunto de Kuhn ganó a Togo y Corea del Sur, a ambas por 2-0.

En octavos, su techo en las últimas ediciones, el conjunto helvético jugó con Ucrania. El partido terminó sin goles (0-0) y el desenlace fue desde el punto de penalti, donde el cuadro liderado por Andriy Shevchenko tuvo más acierto y se clasificó para cuartos, en los que cayó contra Italia.

Nadie fue capaz de batir a Zuberbuhler en Alemania 2006 pero Suiza, a pesar de ello, no logró atravesar los octavos, el tramo donde ha quedado estancado en la mayoría de sus participaciones. Sólo tres veces, al principio de la historia de la competición, en México 1934, en Francia 1938 y en Suiza 1954, consiguió acceder a cuartos, su mejor papel.