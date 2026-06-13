Brasil sale con Vini, Raphinha e Igor Thiago; Marruecos puebla el medio con Brahim arriba

En el primer partido de Ancelotti como seleccionador en una Copa del Mundo, la Canarinha saldrá con Alisson, en portería; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Roger Ibáñez, en defensa; y Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el centro del campo.

Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago serán los tres hombres de ataque.

De esta forma, son tres las grandes sorpresas del once: los dos laterales, Douglas Santos y Roger Ibáñez, y así como Igor Thiago, que parece haberle quitado el puesto a Matheus Cunha.

Por su parte, Marruecos empezará con Yassine Bounou 'Bono'; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari; y Brahim Díaz.

A tenor del perfil de los jugadores marroquíes, el seleccionador Mohamed Ouahbi pretende poblar el centro del campo y dejar a Brahim Díaz como único punta.

Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026, que completan Escocia y Haití.

El árbitro del encuentro de la pentacampeona del mundo y los semifinalistas de Catar 2022 será el esloveno Slavko Vincic.