David Raya: “Con mentalidad positiva podemos hacer algo muy grande en este Mundial”

“Tenemos una gran selección y lo vivimos con gran naturalidad. Hay muchas selecciones favoritas para ganar. Es un torneo muy largo y tenemos que ir paso a paso, enfocándonos en lo nuestro y ya veremos hasta dónde llegamos. Y ojalá podamos ganar el Mundial”, señaló.

“La sensación del grupo es buena, el grupo está feliz y con ilusión de poder empezar el Mundial en dos días. Con mucha ilusión y ganas. Vamos a por todas. A intentar ganar el primer partido muy importante”, continuó.

Su compañero Marc Cucurella prometió que se tatuaría la cara del seleccionador Luis de la Fuente si España gana el Mundial, algo a lo que no se comprometió David Raya.

“He visto que Cucurella nos ha metido en un pequeño lío -ríe-, pero ya sabemos cómo es. Es algo que se dice. Si podemos llevar la segunda estrella a nuestro país ya pensaré lo que puedo hacer… pero yo creo que ‘Cucu’ sí se lo haría”, bromeó.

Un David Raya cuya familia es joyera, por lo que espera que, en caso de ganar, se repartan anillos entre los integrantes del equipo.

“Eso lo dejamos para un poco más adelante, pero mi hermano espero que haya pensado algo, que con la mentalidad positiva podemos hacer algo muy grande en este Mundial y traer todos los anillos posibles”, declaró.

Un camino hacia la segunda estrella de campeona del mundo que España comenzará el 15 de junio ante Cabo Verde.

“La sensación del grupo es buena, el grupo está feliz y con ilusión de poder empezar el Mundial en dos días. Con mucha ilusión y ganas. Vamos a por todas. A intentar ganar el primer partido muy importante”, dijo.

“Va a ser un partido muy duro, que quiere tener el balón. Va a ser una selección revelación porque será un partido muy duro que afrontamos con exigencia y esperamos poder estar a la altura”, destacó.

“Comenzar bien es muy importante porque te da la confianza de empezar bien y de tirar para delante. Pero no es como se empieza y sí como se acaba, todo el mundo tiene el recuerdo de Sudáfrica”, señaló.