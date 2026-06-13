Ecuador pone a prueba ante Costa de Marfil su invicto de 19 partidos

Costa de Marfil y Ecuador se medirán en un duelo inédito a partir de las 19.00 hora local (23.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, hogar habitual de los Philadelphia Eagles de la NFL y con capacidad para 68.324 espectadores.

Ecuador llega al Mundial como la gran revelación de la Conmebol, tras clasificarse en segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de Argentina, vigente campeona del mundo.

Desde que perdieron 1-0 contra Brasil en el debut de Beccacece en 2024, los ecuatorianos no conocen la derrota. Ecuador ha construido esa fiabilidad a partir de una solidez defensiva envidiable, con solo cinco goles encajados en los 18 partidos de las eliminatorias.

En esa defensa, el líder es Willian Pacho, doble campeón de Europa con el PSG, arropado por una línea de primer nivel: Joel Ordóñez (Brujas), Piero Hincapié (Arsenal), Alan Franco (Atlético Mineiro) y Pervis Estupiñán (Milan).

Pero el gran faro del proyecto es Moisés Caicedo, mediocentro del Chelsea, que enarbola la bandera de una nueva generación que conoce el éxito con sus clubes y sin deudas pendientes a nivel internacional.

La 'Tri' casi no encaja goles, pero también le cuesta marcarlos: en las eliminatorias apenas promedió 0,78 por partido. La máxima referencia ofensiva de Ecuador sigue siendo el veterano Enner Valencia, que afronta a sus 36 años su tercera Copa del Mundo.

En su último preparatorio, hace menos de una semana, Ecuador goleó 3-0 a Guatemala, un soplo de aire fresco para aliviar esa sequía de gol. La 'Tri' lleva desde finales de mayo concentrada en Columbus (Ohio), su campamento base durante todo el torneo.

"Sabemos que vamos a enfrentar a un grupo que es muy exigente y muy competitivo, que creo que le hace bien al Ecuador", aseguró Beccacece en los días previos al debut.

Igual que Ecuador acabó como segunda fuerza de Sudamérica en las eliminatorias, Costa de Marfil se clasificó al Mundial con billete directo como la segunda mejor selección de África, detrás de Túnez.

Con un centro del campo muy potente, formado por el exbarcelonista Franck Kessié, Seko Fofana e Ibrahim Sangaré, Costa de Marfil buscará asfixiar a la zaga ecuatoriana y aprovechar la explosividad de sus delanteros: Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand.

Diallo, extremo del Manchester United, es la gran figura de una selección cuya columna vertebral milita en clubes de la élite europea y que finalmente ha pasado página de la era de Didier Drogba.

El duelo entre marfileños y ecuatorianos marcará el destino del Grupo E ya que el ganador se perfilará como el gran aspirante a discutirle el primer puesto a Alemania, que también este domingo abrirá la jornada contra la debutante Curazao en Houston (Texas).

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Wilfried Singo; Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré; Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata; Enner Valencia.

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).