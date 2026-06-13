Fútbol Internacional
13 de junio de 2026 a la - 19:45

El Brasil de Ancelotti se lleva un gran susto por culpa de Saibari, pero Vinicius iguala

Imagen sin descripción

Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Un gol de Ismael Saibari a los 21 minutos con asistencia de Brahim Díaz puso a ganar a la selección de Marruecos en el debut del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil, pero Vinicius devolvió la tranquilidad con un golazo a los 32.

Por EFE

Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, depositó el balón en la porteria de Alisson al tocarlo por encima, tras recibir un pase filtrado de Brahim, jugador del Real Madrid y compañero de Vinicius.

El partido que abre la acción el en grupo C se juega este sábado en el MetLife Stadium.

La combinación marroquí para el primer gol del partido deja una particularidad especial, además del mal momento de la Canarinha: el asistidor nació 26 años en Málaga, y el anotador hace 25 en Tarrasa, también en España.

Vinicius Junior, niveló once minutos después en una maniobra individual de gran factura.