El internacional paraguayo Arnaldo Báez, primer fichaje El Ejido para su debut

Durante su estancia en el conjunto cordobés disputó 64 encuentros de liga y anotó 17 goles, consolidándose como una de las piezas más regulares de la plantilla.

Antes de su llegada al fútbol sala español, el internacional paraguayo desarrolló una importante trayectoria en diferentes países. Defendió los colores de Cerro Porteño, una de las entidades más prestigiosas de Paraguay, donde disputó varias ediciones de la Copa Libertadores de Fútbol Sala y logró diversos éxitos nacionales.

Posteriormente, amplió su experiencia en competiciones internacionales militando en el Sparta de Praga, en la República Checa, y en el Kazma Sport Club de Kuwait.

Internacional absoluto con Paraguay, Báez, a sus 30 años, ha representado a su país en algunas de las competiciones más importantes del panorama mundial, entre ellas la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA y la Copa América, donde ha demostrado su calidad, carácter competitivo y capacidad para rendir al máximo nivel.