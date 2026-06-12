Las panteritas caen contra EE.UU. por la AmeriCup U18 de baloncesto, en México

Paraguay cayó por goleada contra EE.UU., por el marcador de 123-41, quedando las estadounidenses como líderes del Grupo B y con la clasificación a las semifinales del torneo de básquetbol.

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Los categóricos parciales a favor de las norteamericanas fueron de: 40-10, 23-12, 35-16 y 25-3.

En el team paraguayo, Agustina Fernández convirtió 8 puntos. La goleadora del partido fue la estadounidense Jordyn Palmer convirtió 21 puntos.

En cuanto al otro partido por esta serie, México y Argentina jugaban de fondo, para definir el segundo y tercer puestos por esta serie.

Conforme al sistema de campeonato, la siguiente fase será de cuartos de final y será disputada por el 2° y 3° de cada grupo. El 2° del A jugará contra el 3° del B, y viceversa.

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En el Grupo A, Canadá la ganó a Venezuela 104-63 y se quedó con el primer puesto con 6 puntos y las petroleras quedaron segundas con 5. Dominicana y Puerto Rico discutían el tercer puesto.