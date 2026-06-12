Polideportivo
12 de junio de 2026 a la - 20:12

Las panteritas caen contra EE.UU. por la AmeriCup U18 de baloncesto, en México

Sofía Gómez avanza ante la norteamericana Ryan Carter en el juego que Paraguay perdió contra EE.UU. por la última fecha de la fase de grupos de la AmeriCup México 2026.
Sofía Gómez avanza ante la norteamericana Ryan Carter en el juego que Paraguay perdió contra EE.UU. por la última fecha de la fase de grupos de la AmeriCup México 2026.

La selección paraguaya de básquetbol cosechó su tercera derrota por el Grupo B de la AmeriCup U18 que se celebra en Irapuato, México. Las panteritas perdieron este viernes contra Estados Unidos, y quedaron en cuarto puesto al finalizar la fase de grupos, e irá por puestos de reclasificación.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Paraguay cayó por goleada contra EE.UU., por el marcador de 123-41, quedando las estadounidenses como líderes del Grupo B y con la clasificación a las semifinales del torneo de básquetbol.

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Los categóricos parciales a favor de las norteamericanas fueron de: 40-10, 23-12, 35-16 y 25-3.

En el team paraguayo, Agustina Fernández convirtió 8 puntos. La goleadora del partido fue la estadounidense Jordyn Palmer convirtió 21 puntos.

En cuanto al otro partido por esta serie, México y Argentina jugaban de fondo, para definir el segundo y tercer puestos por esta serie.

Conforme al sistema de campeonato, la siguiente fase será de cuartos de final y será disputada por el 2° y 3° de cada grupo. El 2° del A jugará contra el 3° del B, y viceversa.

En el Grupo A, Canadá la ganó a Venezuela 104-63 y se quedó con el primer puesto con 6 puntos y las petroleras quedaron segundas con 5. Dominicana y Puerto Rico discutían el tercer puesto.