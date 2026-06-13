La FIFA espera lleno para el debut de España ante Cabo Verde

Un estadio que cuenta con una capacidad de 72.000 espectadores, además de techo retráctil y climatización que paliará las condiciones meteorológicas adversas de temperatura y humedad de este Mundial.

Lleno previsto en Atlanta, aunque sin previsión del número de aficionados españoles que acudirán a las gradas.

Para el segundo partido de la selección española, también en Atlanta, frente a Arabia Saudí, se espera una gran entrada gracias a la movilización de la afición saudí.

Y para el último partido de España en la fase de grupos, ante Uruguay en Guadalajara (México), la RFEF asegura que llenará los 48.000 asientos disponibles gracias a la alta demanda de entradas.