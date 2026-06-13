La Policía arrestó a dos aficionados bosnios antes del Canadá-Bosnia en el Toronto Stadium

Según informó la Policía de Toronto, los incidentes se produjeron poco antes del inicio del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, cuando los agentes acudieron a la grada tras recibir avisos sobre altercados protagonizados por personas consideradas conflictivas.

Al intentar expulsar a un aficionado del recinto, varios objetos fueron lanzados contra los policías, lo que obligó a desplegar más efectivos para controlar la situación.

Dos agentes sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el lugar antes de continuar con su servicio.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Eldar Grabovac, de 27 años, y Emir Colic, de 25, ambos residentes en Alemania y asociados a un grupo de aficionados bosnios. Los dos fueron acusados de agresión a un agente de Policía.

Medios locales informaron de que los incidentes se produjeron en la sección 215 de la grada temporal sur del estadio, donde se encontraban integrantes de BHFanaticos, uno de los principales grupos ultras de la selección bosnia. Según esas informaciones, los altercados comenzaron unos 50 minutos antes del saque inicial.

El encuentro, correspondiente al Grupo B, terminó con empate 1-1 y pasó a la historia por ser el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputado en suelo canadiense.

De acuerdo con estimaciones recogidas por medios locales, entre 8.000 y 10.000 aficionados bosnios asistieron al partido, que registró un lleno de 43.002 espectadores.