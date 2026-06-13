Las pausas de hidratación acercan el Mundial al 'showbiz' de EEUU pero indignan a los fans

"Viene el break de hidratación y ya saben lo que eso significa. Ahí nos vemos (literalmente)". Es el tuit que la cadena Telemundo tiene fijado en su perfil de X, ya que es la única en EE.UU. que ha decidido no introducir bloques de anuncios durante estas dos pausas forzosas, que deben realizarse en torno al minuto 22 de cada tiempo.

Hasta ahora, las pausas de hidratación solo eran obligatorias cuando las condiciones atmosféricas eran extremas, algo que no fue el caso cuando se decretó el primero de estos paréntesis en el encuentro inaugural del torneo en Ciudad de México, donde la temperatura no rebasó durante el partido los 24 grados centígrados (75 grados fahrenheit).

El caso es que antes del campeonato la FIFA decretó la obligatoriedad de estos descansos para que los jugadores beban y explicó a las cadenas con derechos de emisión la oportunidad que se les abría para introducir más pausas comerciales, como sucede en ligas estadounidenses como la NFL de fútbol americano, la NBA de baloncesto, la NHL de Hockey o la MLB de béisbol.

Todas están plagadas de anuncios por las infinitas pausas del juego, las cuales se convirtieron hace décadas en la base del "showbusiness" que es el deporte en EE.UU., un inmenso negocio publicitario que se sitúa en unos 17.000 millones de dólares al año, una quinta parte del desembolso que hace todo el planeta en este terreno.

Infinidad de canales que están emitiendo el Mundial en todo el globo han apostado por desconectar en la pausa de hidratación e ir a publicidad, lo que ha provocado importantes fallos de sincronía, ya que muchas están volviendo a conectar con el terreno de juego varios segundos después de que el árbitro haya ordenado retomar el partido.

Paul Tenorio, un periodista de The Athletic, criticó con dureza estas pausas en el juego inaugural del Mundial escribiendo en X "Fox regresa tarde de los anuncios tras la pausa de hidratación. Es increíble. Es la segunda pausa del torneo y ya nos estamos perdiendo la acción en directo del Mundial. Es lamentable y vergonzoso".

"Nosotros no cortamos a publicidad durante la pausa de hidratación. Acompáñennos a disfrutar del fútbol sin interrupciones en Telemundo y TelemundoSports", le replicó el presentador de Telemundo Alejandro Berry en un mensaje que se ha vuelto viral.

Para muchos aficionados, los descansos de hidratación van incluso más allá de todo esto; atentan contra la base de un deporte que desde siempre se ha visionado con una sola pausa y sin que se pare el cronómetro.

"Para mí la mitad de la identidad del fútbol es que no está americanizado", argumenta Manny, aficionado estadounidense molesto con esta nueva práctica y que, como muchos tele espectadores en el país norteamericano, están optando por sintonizar Telemundo para ver la Copa del Mundo.