Luis de la Fuente afina detalles para el estreno con los 26 convocados

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres jugadores que arrancaron la concentración, el 30 de mayo, con lesiones musculares, se ejercitaron junto al resto de sus compañeros en la Baylor School.

De ellos, los dos primeros son los que más opciones tienen de contar con minutos desde el banquillo el lunes, según su evolución aún con un entrenamiento por delante y la dinámica del partido. La clave, no correr riesgos con ninguno.

España debutará este lunes a las 18:00 horas CEST (-2 GMT) y para ultimar la preparación para ese partido Luis de la Fuente optó por una sesión cerrada a los medios de comunicación, con el objetivo de contar con privacidad total y afinar detalles de cara al duelo contra Cabo Verde.

Tras el entrenamiento, los jugadores comerán y descansarán en su hotel de concentración en Chattanooga y a las 18:00 hora local (00:00 CEST) pondrán rumbo en autobús a Atlanta, donde el domingo llevarán a cabo su última sesión de entrenamiento antes de su debut.