Moriyasu: "Queremos atacar, esa será la idea básica" frente a Países Bajos

Moriyasu dijo que su equipo, que ya ha derrotado a Brasil e Inglaterra este año, no variará su forma de jugar ante el conjunto de Ronald Koeman. "Para ganar, tenemos que disparar a puerta. Partimos de nuestras propias fuerzas, de nuestras condiciones y queremos atacar, esa será la idea básica mañana", señaló en la conferencia de prensa previa.

El entrenador, que afronta su segundo Mundial, tras Catar 2022, en el que vencieron a Alemania y España, contra pronóstico, destacó que la "resiliencia y la tenacidad" son dos de las "cualidades que Japón puede mostrar al mundo" y están "orgullosos" de eso, pero eso no significa que jueguen defensivos.

Moriyasu no quiso dar pistas sobre la alineación. "Veré cómo está cada uno mañana por la mañana y tomaré una decisión -"tengo una idea de la alineación pero la decisión definitiva será mañana"- y se congratuló de que tantos jugadores japoneses actúen en la Eredivisie, la primera división neerlandesa.

El técnico, que fue internacional, no eludió la polémica salida del equipo este jueves del capitán Wataru Endo, desconvocado por considerar Moriyasu que no iba a llegar en perfectas condiciones físicas al comienzo del torneo. "Fue por razones médicas. miré el tiempo que necesitaba para recuperarse, para permanecer con el equipo o no y, como cabeza de la selección, tomé una decisión".

Endo, acto seguido, anunció su retirada de los Samurais Azules, una decisión que sorprendió al entrenador. "Cuando comuniqué la decisión a Wataru, la reacción que recibí de él fue diferente a lo que podía imaginar. Me sentí mal por cómo se lo dije", admitió.

Además, justificó la elección del defensa del Ajax Ko Itakura, como nuevo capitán. "Me entiende completamente, fuera y dentro del terreno de juego y se comunica bien con cada miembro del equipo", añadió.