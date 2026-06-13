Thomas Müller corrió dos maratones y Neuer dio más pases que Messi en el Mundial 2014

Müller, que en la semifinal contra Brasil marcó el gol 2.000 en la historia de la selección alemana, registró un total de 83,957 kilómetros recorridos, o lo que es lo mismo, prácticamente como si hubiese disputado dos maratones en el mes que duró la Copa del Mundo. De estos, estuvo 34,5 kilómetros en posesión del balón y alcanzó una velocidad máxima de 30,5 kms/hora.

No fue la única estadística sorprendente de la campeona del mundo, porque el meta Manuel Neuer dio 2 pases más (244) que Leo Messi durante el torneo. El guardameta del Bayern Múnich redifinió la posición con una intervención en el juego del equipo como no se había visto hasta entonces.