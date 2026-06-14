Alemania gana 3-1 a Curazao al descanso

Houston (EE.UU.), 14 jun (EFE).- La selección de Alemania se impone por 3-1 a la de Curazao al descanso de su estreno en el Mundial 2026, gracias a los goles de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck y Kai Havertz de penalti, interrumpidos por el primer tanto de la historia de su rival en este torneo, anotado por Livano Comenencia en el minuto 21.