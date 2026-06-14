FIFA aclara que "un error de habilitación de la aerolínea" provocó el retraso de Uruguay

"Debido a un error de habilitación de la aerolínea en México, la salida de la selección uruguaya desde Cancún hacia Miami se vio demorada. La aerolínea ya pidió disculpas por los inconvenientes causados. La FIFA se mantuvo en permanente contacto con el plantel uruguayo durante la espera y trabajó junto a las autoridades del aeropuerto y los socios operativos para agilizar el proceso y minimizar las complicaciones en el itinerario de viaje del equipo", indicó la entidad en un comunicado enviado a EFE.

Finalmente, la delegación uruguaya aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale sin novedades y enseguida el seleccionador Marcelo Bielsa y el capitán del equipo, José María Giménez, se desplazaron al estadio Hard Rock de Miami para ofrecer una conferencia de prensa.

El resto del grupo se dirigió directamente al hotel de concentración en Miami, donde desde primeras horas de la tarde se hallaba un numeroso grupo de hinchas uruguayos.

En el Hard Rock, Uruguay se estrenará en la Copa del Mundo 2026 frente a su par de Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará este lunes a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT).

Las otras dos integrantes del grupo son España y Cabo Verde, que se medirán el mismo lunes a las 16:00 GMT.

A raíz del incidente ocurrido este domingo, la prensa uruguaya recordó que, justamente, en el Mundial de Sudáfrica 2010 a la Celeste le ocurrió algo similar. En aquel torneo finalizó en la cuarta posición.