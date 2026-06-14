La Albirroja se entrena pensando en Turquía

La selección paraguaya volvió a movilizarse este domingo en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro ya enfoca plenamente toda su atención en el compromiso frente a Turquía.

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, se disputará el próximo viernes en Santa Clara desde las 20:00 hora local (00:00 de Paraguay) y aparece como determinante para las aspiraciones albirrojas en la Copa del Mundo.

La principal novedad de la jornada fue la situación de Damián Bobadilla, quien no integró el grupo de futbolistas que tuvieron participación frente a Estados Unidos en el debut mundialista.

El mediocampista del São Paulo trabajó de manera diferenciada junto a Mauricio, Gustavo Velázquez y otros jugadores que no tuvieron acción en la primera fecha del torneo.

La movilización desarrollada en San José fue intensa y estuvo enfocada principalmente en ejercicios de reacción y velocidad, buscando recuperar físicamente al plantel y elevar el nivel competitivo luego de la dura caída sufrida ante el seleccionado norteamericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gustavo Alfaro analiza distintas variantes tácticas y de nombres pensando en el choque frente a los turcos, que también llegan golpeados tras caer 2-0 ante Australia. El compromiso será clave para ambos equipos, ya que una nueva derrota podría dejarlos prácticamente fuera de la lucha por la clasificación.

Mientras tanto, los arqueros trabajaron por separado junto al preparador Diego Carranza. Roberto “Gatito” Fernández, Gastón Olveira y Orlando Gill realizaron tareas específicas, aunque este último vuelve a perfilarse como titular para el próximo encuentro.

En ofensiva, Mauricio aparece como una de las principales opciones para ingresar desde el arranque, luego del buen rendimiento mostrado en el debut.

Próxima movilización de Paraguay en el Mundial 2026

La selección paraguaya volverá a entrenar este lunes desde las 17:00 de San José, California (21:00 de Paraguay), nuevamente en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, donde continúa preparando el decisivo compromiso frente a Turquía por el Grupo D del Mundial 2026.

La práctica tendrá acceso limitado para los medios de comunicación, que podrán observar únicamente los primeros 15 minutos de los trabajos dirigidos por Gustavo Alfaro donde podremos ver más detalles para definir al probable equipo del próximo viernes.