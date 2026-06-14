Rudi García: “Me alegra volver a ver a Salah; un gran futbolista y una persona fantástica”

“Me alegra volver a ver a ‘Mo’, después de trabajar juntos en el Roma. Es un gran futbolista, pero también una persona fantástica. Le abrazaré, pero una vez que empiece el partido seremos rivales”, valoró en la rueda de prensa de la víspera del choque, que calificó como un duelo “importante contra un competidor directo” en su cuarteto.

“Nos gustaría ganar el grupo y una victoria contra Egipto sería un primer paso”, abundó el técnico, que descartó hacer comparaciones entre el 5-0 a Túnez en el último amistoso y el partido de este lunes: “Túnez no es Egipto ni viceversa. Ambos son fuertes en transición, pero no se puede comparar un amistoso con un partido del Mundial”.

"Con Marmoush y Salah, Egipto tiene grandes jugadores, pero nos centramos en nosotros y en nuestras fortalezas. Haremos todo lo posible para sumar los tres puntos”, dijo García, que, en cualquier caso, rechazó que sea un encuentro decisivo: “Si ganamos, aún no habremos hecho nada; con una derrota, tampoco habremos perdido nada”.

El seleccionador de Bélgica, que consideró que las pausas de hidratación son “un momento para hacer ajustes” técnicos y tácticos, debuta como técnico en un Mundial a los 62 años: “He pasado por mucho como entrenador de club, pero un Mundial es el santo grial para un entrenador. Tenemos que estar preparados y concentrados. Egipto jugó una buena Copa África, empató con España y perdió sólo por un gol ante Brasil”.