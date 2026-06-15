Alemania pasa la aplanadora, Japón avisa, Ecuador pierde y Suecia golea

Apenas seis minutos tardaron los alemanes para romper la resistencia de su rival con una anotación de Felix Nmecham, pero a los 21 el defensor de 22 años Livano Comenencia empató para Curazao, en un gol que pasará a la historia de este país de 185.000 habitantes al ser el primero en una Copa del Mundo.

Sin embargo, después la Die Mannschaft pasó la aplanadora.

Nico Schlotterbeck en el minuto 38, Kai Havertz en el quinto minuto añadido del primer tiempo y en el 88, Jamal Musiala (m.47), Nathaniel Brown (m.68) y Denis Undav (m.78) completaron la exhibición de gala de los pupilos de Julian Nagelsmann que los catapulta como dominadores del Grupo E y candidatos al título.

Con su doblete, Havertz, centrocampista del Arsenal, iguala en la cima de la clasificación de goleadores al estadounidense Folarin Balogun.

El triunfo por un marcador tan abultado le permite a Alemania convertirse en la selección que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales, con 239, uno más que Brasil.

El primer acto en el Grupo E terminó con el partido en el que Costa de Marfil derrotó a Ecuador por 1-0 gracias a un gol cruel de Amad Diallo en el minuto 90 que puso fin a 19 partidos y casi dos años de invicto de la selección sudamericana.

La última caída de Ecuador hasta este domingo se remonta al 6 de septiembre de 2024 cuando perdió por 1-0 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente en el debut del argentino Sebastián Beccacece en el banquillo.

Tenacidad y resiliencia, las dos virtudes que el entrenador japonés Hajime Moriyasu usa para describir a su equipo, sirvieron a los Samuráis Azules para equilibrar en dos ocasiones su partido ante Países Bajos, que creyó antes de tiempo que había asegurado los tres primeros puntos en el Grupo F.

Todo sucedió en una segunda parte frenética.

Virgil van Dijk puso adelante a los de Ronald Koeman en el minuto 51, pero en el 57 Keito Nakamura dejó todo igual. Los Oranje creyeron dejar todo resuelto en el 64 con el golazo de Crysencio Summerville, pero Daichi Kamada enseñó en el 89 que los partidos se acaban cuando se acaban.

Y mientras los japones celebran, los neerlandeses tratan de asimilar el empate con sabor a poco.

La cuarta jornada concluyó con el triunfo de Suecia frente a Túnez por 5-1 en partido del Grupo F. Los vikingos sometieron a los africanos sin dificultades y con doblete de Yasin Ayari y goles de Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg, quien no llevaba ni un minuto en la cancha. El bando perdedor descontó mediante Omar Rekik.

En los doce partidos jugados hasta hoy en el torneo se han anotado 38 goles, para una media de 3,16. Ninguno ha terminado 0-0.

En materia de goles, la FIFA despojó al capitán de Catar, Boualem Khoukhi, la autoría del tanto que el sábado dio a los Marrones, dirigidos por el español Julen Lopetegui, el histórico empate 1-1 con Suiza en tiempo añadido del partido del Grupo B. Detalle: fue un autogol de Miro Muheim, defensa de la Nati.

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo lo da España este lunes ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo, ya que iniciaron la concentración con sendas lesiones musculares.

La selección uruguaya llegó a Miami más de tres horas después de lo previsto debido a un error, según la FIFA, "de habilitación de la aerolínea en México" en la documentación del avión que debía trasladarla desde Cancún (México).

La aeronave designada por la FIFA para llevar a la Celeste a territorio estadounidense no reunía los documentos exigidos y por lo tanto hubo que encontrar otra que sí cumpliera con los requisitos.

La FIFA dijo que la aerolínea pidió disculpas por lo sucedido.

Uruguay se estrena el lunes frente a Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará en el estadio Hard Rock de Miami.

La selección de Irán aterrizó este domingo en Estados Unidos, un día antes de su debut mundialista contra Nueva Zelanda por el Grupo G en el Estadio de Los Ángeles, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El conocido como Team Melli llegó desde Tijuana, en la vecina México, donde estableció su base debido a las restricciones de visado impuestas por el Gobierno de Donald Trump para autorizar su estancia en el país durante la Copa del Mundo.

Por undécima ocasión Thibaut Courtois y Mohamed Salah se desafían este lunes dentro de su eterna revancha, que incluye una final y seis duelos de la Liga de Campeones, dos en la liga inglesa y uno en un amistoso de selecciones antes de completar el círculo en todo un Mundial, en el Bélgica-Egipto con el que abren su competición en el Grupo G. La cita es en el estadio Lumen, en Seattle.