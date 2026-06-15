Detienen a un inmigrante ilegal en Atlanta por volar un dron en la zona de la Fan Fest

Rojas-Martínez fue sorprendido en un estacionamiento cercano al FIFA Fan Festival situado en el Parque Olímpico, donde trataba de grabar un acto con el dron.

Al ser arrestado, las autoridades federales confirmaron que se trata de un inmigrante con un historial de dos deportaciones previas y antecedentes penales por distribución de cocaína.

El FBI de Atlanta informó el domingo de la incautación de 15 drones que violaban las restricciones temporales de vuelo vigentes en torno a los eventos y actividades de la Copa Mundial de la FIFA en el área metropolitana de Atlanta.

Los dueños de los drones pueden enfrentarse a multas de hasta 100.000 dólares, a la confiscación de sus equipos y a posibles cargos penales.