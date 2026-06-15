IPS de Jorge Brítez rechazó G. 11.000 millones de la Fiscalía por alquiler de edificio

El pasado miércoles 11 de junio, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, mantuvo un encuentro de aproximadamente 15 minutos con el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Si bien la reunión se desarrolló bajo un estricto hermetismo inicial y no se brindaron detalles oficiales sobre el motivo de la reunión, fuentes internas de la previsional confirmaron que el eje central fue una deuda por la ocupación de un edificio del seguro social.

Sobre este encuentro, Fretes expuso esta mañana una grave situación administrativa heredada de la gestión anterior, encabezada por quien fue presidente de IPS desde agosto de 2023 hasta abril de este año, Jorge Brítez. Según denunció Fretes, la previsional se encuentra en una encrucijada financiera debido a la falta de gestión y el rechazo injustificado de pagos por alquileres adeudados por el Ministerio Público.

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La deuda, que asciende a cerca de G. 11.000 millones, corresponde al arrendamiento del edificio ubicado sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción casi Haedo. Según Fretes, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, expuso durante la reunión que mantuvieron que se intentó honrar este compromiso hace un año, pero la administración de Brítez se negó a aceptar los fondos, generando un escenario de mora evitable.

“Desidia” y falta de contrato, dice Fretes

El titular del IPS fue tajante al calificar la situación como una muestra de “desidia” institucional. Durante su recorrido de esta mañana por el Hospital 12 de Junio, Fretes cuestionó cómo una administración puede rechazar el pago de una entidad estatal, obligando a que se generen intereses moratorios que ahora la Fiscalía se niega a cubrir.

“Él tenía G. 10.000 millones en el bolsillo para pagar y no le aceptaron. “Él (Fiscal General) viene con justificada razón y dice: ‘Por favor, recíbame esta plata que yo quiero pagar’. Pero se le obligó a la mora””, lamentó Fretes.

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Además de la deuda, el presidente del IPS reveló una irregularidad mayor: el contrato de alquiler no se renueva desde hace 10 años. “Es una irregularidad absoluta. No le dieron importancia a la institución y por la sumatoria de situaciones como esa es que el IPS está como está”, cuestionó.

Acuerdo en puerta

Fretes explicó que el IPS y la Fiscalía han avanzado en dos puntos clave que serán puestos a consideración del Consejo de Administración:

Exoneración de intereses: Fretes adelantó que, a su criterio, es justo exonerar a la Fiscalía de los intereses por mora, dado que fue el propio IPS el que bloqueó el pago en su momento. Compensación por mejoras: Se acordó que las reparaciones e inversiones en infraestructura realizadas por el Ministerio Público en el edificio serán descontadas del canon mensual de G. 300 millones.

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“Lo vamos a llevar al Consejo para exponer estas condiciones. La Fiscalía tiene toda la intención de pagar y nosotros necesitamos normalizar esta situación antes de que se pierdan esos recursos”, dijo el presidente del ente previsional. El futuro de este acuerdo depende ahora de la decisión que se tome mañana durante la sesión dle Consejo de Administración del IPS.