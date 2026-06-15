El Chelsea agradece a Cucurella su etapa en Stamford Bridge tras fichaje por Real Madrid

La entidad londinense, cuyo entrenador para el año que viene será el exmadridista Xabi Alonso, anunció la salida definitiva del lateral izquierdo mediante un comunicado en el que destacó su papel en los recientes éxitos del equipo y le deseó suerte en la nueva etapa que emprende en el conjunto blanco.

"Todos en el Chelsea queremos agradecer a Marc sus esfuerzos durante su etapa en el club y el papel que desempeñó en nuestros recientes éxitos. Le deseamos todo lo mejor mientras comienza la próxima etapa de su carrera", señaló la entidad en un escrito publicado en su web.

Cucurella llegó al club en el verano de 2022 procedente del Brighton & Hove Albion y disputó más de un centenar de encuentros con los 'blues', convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

Durante su estancia en Stamford Bridge, el defensa catalán conquistó la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes, además de consolidarse como titular habitual en la selección española, con la que levantó la Eurocopa de 2024.

Esta campaña fue figura clave a pesar de la inestabilidad del club, con tres entrenadores -Enzo Maresca, Calum McFarlane y Liam Rosenior-, con 50 encuentros disputados, con un gol y cuatro asistencias, que no impidieron que el equipo no lograse la clasificación para disputar competición europea.

Su salida se da a conocer en plena concentración de España para el Mundial de 2026, en el que debuta hoy frente a Cabo Verde, y pese a que Cucurella había evitado pronunciarse sobre su futuro ya que insistió en que toda su atención estaba centrada en la disputa del torneo de Estado Unidos, México y Canadá.