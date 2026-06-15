El Gobierno de Cabo Verde pide a su equipo el "máximo nivel" antes de jugar contra España

"Ahora es el momento de prepararse y comenzar a competir al más alto nivel", declaró Correia e Silva en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Facebook.

La primera participación en un Mundial de los 'Tiburones Azules', nombre por el que se conoce popularmente al combinado caboverdiano, es un "hito" para el país, que "nunca antes" había gozado de tanta visibilidad por su presencia en la competición.

"Ningún otro fenómeno social o político une tanto a los caboverdianos, tanto en el país como en la diáspora; nunca antes los colores de nuestra bandera habían gozado de tanta visibilidad como ahora", subrayó el mandatario en el videomensaje, emitido este domingo.

Correia e Silva incidió en el "aumento de la notoriedad" de Cabo Verde y en la mayor "curiosidad" que existe en el extranjero sobre el país.

Cabo Verde se enfrenta este lunes en Atlanta (EE.UU.) a la selección española, ambas integrantes del grupo H y en el que también se encuentran Arabia Saudí y Uruguay.