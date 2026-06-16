Ancelotti comunicó a los jugadores el once ante Marruecos poco antes del partido

El técnico italiano quiso guardar el secreto hasta para sus propios futbolistas y solo comunicó la alineación de inicio antes de que se subieran todos al autobús.

'Carletto' sorprendió en su primer partido como entrenador en una Copa del Mundo y optó por el propio Douglas Santos y Roger Ibáñez en los laterales, y por Igor Thiago en la posición de 9.

La Canarinha, sin embargo, no firmó un buen arranque y cedió un gris empate ante Marruecos (1-1) en el Grupo C del Mundial 2026.

Douglas Santos explicó en rueda de prensa en el hotel de concentración de la 'Seleção', en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos), que ya tuvo entrenadores que durante la semana guardaban con celo el once para que "todos estuvieran preparados".

"En ese partido (contra Marruecos) el míster hizo eso, pero todos estábamos preparados y concentrados", manifestó el jugador del Zenit ruso.

En su opinión, ese misterio les da la oportunidad a todos de prepararse al máximo para los partidos y aseguró que en ningún momento "interfiere" en el desarrollo del encuentro.

"Si uno se desconcentra un poco en estos torneos cortos, lo puede pagar muy caro", avisó.

El viernes, la pentacampeona del mundo se medirá a Haití en Filadelfia. El combinado caribeño cayó en su estreno ante Escocia (0-1), pero dejó buenas impresiones.