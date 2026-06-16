Bruno Fernandes: "Es un honor tener a Cristiano tan cerca"

"Para todos nosotros, casi todos hemos crecido viendo a Cristiano jugar, es un honor tenerlo tan de cerca ahora y poder jugar con él. Creo que también hay nervios por su lado. Es jugar un Mundial por su selección y sabemos el cariño que le tiene a Portugal", afirmó Fernandes en la rueda de prensa previa al debut de Portugal en la Copa del Mundo, en Houston contra la República Democrática del Congo.

"Está muy ilusionado y estamos preparados para ayudarle", añadió.

El centrocampista del Manchester United subrayó que "soñar no está prohibido".

"Soñar no está prohibido, pero al final nos centramos en empezar con buen pie, vamos a ir partido a partido, si queremos llegar al final tenemos que centrarnos siempre en el siguiente paso. Tenemos mucha responsabilidad", dijo.

"La mejor selección portuguesa de siempre es la que gana el título, espero que al final de esta competición podamos decir que somos los mejores de la historia, creo que tenemos un equipo muy sólido, con muchas individualidades y, más allá de eso, somos un equipo muy unido y esto es lo que diferencia a este equipo", afirmó Fernandes.

Destacó además el nivel de la RDC, una selección capacitada para hacer daño al contragolpe y con mucha solidez defensiva.

"El ranking cuenta poco. Congo es un equipo muy capaz, tiene calidad, con jugadores que están en las principales ligas. Puede que no tengan nombres tan conocidos, pero son jugadores de gran calibre y merecen todo nuestro respeto. Son físicos, bastante defensivos, son un equipo que tiene enorme capacidad de correr en las transiciones", afirmó.

No faltó un recuerdo de Diogo Jota, exinternacional portugués fallecido trágicamente en un accidente de carretera en julio de 2025.

"Es importante para nosotros, estuvo en nuestro grupo mucho tiempo, también jugué mucho contra él en la Premier League. La realidad es que Diogo fue un gran compañero, con los pies sobre la tierra. Sigue siendo parte de nuestro grupo", aseguró.

Portugal y Congo se enfrentan este miércoles a las 12.00 locales en el NRG Stadium de Houston (Texas) en la primera jornada del grupo K, en el que también están encuadradas Uzbekistán y Colombia.