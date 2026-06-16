Cristiano, un país en sus hombros

El NRG Stadium, el estadio con techo y aire acondicionado que albergó el 7-1 de Alemania a Curazao, volverá a abrir sus puertas para medir el nivel de Portugal, en la última oportunidad de Cristiano para poner las manos en una Copa del Mundo.

Portugal lleva días entrenando en Palm Beach (Florida) y viajará a Houston este martes por la tarde después de planear una última sesión de entrenamiento en su cuartel general.

Congo ya está instalado en Houston y esperará desde su hotel la hora del encuentro, fijada a las 12.00 horas del miércoles.

Cristiano se prepara para el sexto Mundial de su carrera y llega al torneo como reciente campeón de Arabia y con una marca única de 973 goles anotados, cada vez más cerca de romper la barrera de los 1.000.

Los focos también están puestos en Bernardo Silva, que lo ganó todo junto a Rubén Dias en el Manchester City y que, según pudo saber EFE de fuentes de su entorno, fue una de las peticiones del nuevo del Real Madrid, José Mourinho.

Silva llega a Estados Unidos para disputar el que será su tercer Mundial después de los de Rusia 2018 y Catar 2022. Será además una nueva oportunidad para que se estrene como goleador en la cita mundialista, ya que no sumó dianas en las dos anteriores.

Se acostumbraron al éxito los jugadores portugueses, entre ellos un Vitinha que conquistó las últimas dos Ligas de Campeones como líder del París Saint Germain.

Enfrente, Congo se prepara para su primer Mundial desde 1974. En su primera experiencia perdió los tres partidos, no marcó goles y encajó 14.

Se clasificó para esta Copa del Mundo tras pasar por la repesca, en la que eliminó a Jamaica con un gol decisivo de Axel Tuanzebe en la prórroga.

Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristino Ronaldo.

Seleccionador: Roberto Martínez (ESP).

Congo: Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Cedric Bakambu.

Seleccionador: Sébastien Desabre (FRA).