Dalic: "Luka (Modric) es mi mano derecha y un modelo a seguir"

"Luka es mi mano derecha dentro del campo y lidera a una generación joven de jugadores. Luka es un modeo a seguir, ven en él cómo se tienen que comportar", indicó en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará ante Inglaterra en el AT&T de Arlington.

Sobre ese choque, que rememora el enfrentamiento de semifinales del Mundial de Rusia, en el que su equipo se impuso por 2-1 en la prórroga, Dalic afirmó que no tiene ningún tipo de influencia sobre el partido del miércoles.

"Eso es historia. No se puede ganar en la vida con la historia. Tenemos expectativas, todo el mundo lo espera y no era así antes. Eso es gracias a la historia, pero esta es una nueva Copa del Mundo y hay expectativas muy altas", destacó.