Darren Bazeley, primer entrenador de la historia que dirige en todos los torneos FIFA

Bazeley, nacido el 5 de octubre de 1972 en Northampton (Reino Unido), llegó al país oceánico al acabar su carrera como futbolista en el New Zealand Knights y el Waitakere United, con el que ganó la liga local y la Liga de Campeones de la OFC.

Comenzó su carrera como entrenador en la cantera de este mismo equipo en 2008 y tras ser asistente de la primera plantilla en 2009 entró en el organigrama de la Federación como ayudante técnico en la selección sub-17, equipo del que se hizo cargo en 2012.

En 2013 se estrenó en un torneo de la FIFA, el Mundial sub-17 de Emiratos Árabes, en el que el cuadro kiwi fue cuarto del grupo B con tres derrotas ante Uruguay, Italia y Costa de Marfil, cero goles a favor y once en contra.

Aparte de ser también miembro del cuerpo técnico de los All Whites absolutos, fue nombrado después entrenador de la selección sub-20, a la que dirigió en los Mundiales de Nueva Zelanda 2015, Corea del Sur 2017 y Argentina 2023.

En el primero de ellos, un empate ante Ucrania (0-0) y una victoria ante Birmania (5-1) permitieron al cuadro neozelandés ser tercero y pasar a octavos, en los que cayó ante Portugal (2-1); dos años después fue segunda al igualar con Vietnam (0-0) y ganar a Honduras (3-1) y en octavos fue goleado por Estados Unidos (6-0); y en Argentina también fue tercero al vencer a Guatemala (1-0) e igualar con Uzbekistán (2-2) y de nuevo el cuadro de las barras y estrellas le frenó en la primera ronda eliminatoria (4-0).

Amplió su bagaje en grandes competiciones en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde no pudo superar la fase de grupos al ser tercera del grupo A pese a ganar su primer encuentro a Guinea (2-1), ya que cayó en los dos siguientes ante Estados Unidos (4-1) y Francia (3-0).

Ahora Bazeley está completando el círculo en este Mundial absoluto 2026, donde ha comenzado con una igualada a dos tantos ante Irán y buscará el pase ante Egipto y Bélgica.