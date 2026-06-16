Del triunfo en el Clásico al primer gol de Messi: Argentina vuelve a jugar el 16 de junio

Liderada por Diego Armando Maradona, la Albiceleste se consagró en 1986 tras vencer por 3-2 a Alemania Federal con anotaciones de José Luis Brown, Jorge Valdano y Luis Burruchaga.

El encuentro más recordado de ese certamen cumplirá sus primeros 40 años el próximo 22 de junio. Ese día, Argentina venció por 2-1 a Inglaterra con dos recordados tantos de Maradona: los conocidos como 'La Mano de Dios' y 'El gol del siglo'.

Seis días antes de enfrentarse a esa selección, los entonces dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se midieron con Uruguay en una nueva edición del 'Clásico del Río de la Plata', encuentro que a lo largo de la historia los puso cara a cara en 196 oportunidades, dos de ellas en el marco de los Mundiales.

Nery Pumpido, José Luis Brown, Oscar Ruggeri, José Luis Cuciuffo, Oscar Garré; Ricardo Giusti, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Diego Maradona, Pedro Pablo Pasculli y Jorge Valdano defendieron a Argentina aquel 16 de junio.

La Albiceleste ganó el Clásico del Río de la Plata por 1-0 con gol de Paculli, elimió a Uruguay y siguió su camino hacia la segunda estrella.

Veinte años después, Lionel Messi jugó el primero de sus seis Mundiales y en el primer encuentro se quedó en el banquillo de los entonces dirigidos por José Néstor Pékerman.

El 16 de junio, el actual capitán de la Albiceleste hizo su debut frente a Serbia y Montenegro.

Saltó al campo de juego a los 75 minutos con el dorsal 19 y a los 88 convirtió el tanto que selló la goleada por 6-0 en la que también anotaron Maxi Rodríguez en dos oportunidades, Esteban Cambiasso, Hernán Crespo y Carlos Tévez.

El último juego de Argentina en esa misma fecha se llevó a cabo en Rusia 2018 y acabó con empate 1-1 ante Islandia en el debut. Sergio Agüero marcó para los de Jorge Sampaoli y Alfred Finnbogason igualó para los europeos.

Este martes, la Albiceleste comenzará la defensa del título de campeón mundial en Kansas City ante Argelia, duelo que estará enmarcado en el Grupo J del torneo.

Allí Messi buscará repetir lo hecho hace exactamente 20 años y Argentina buscará una victoria para comenzar de la mejor forma un Mundial que nuevamente lo tiene entre los favoritos al título.