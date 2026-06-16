Deschamps apuesta por Doué, Olise y Dembélé con Mbappé en punta

Didier Deschamps, en su tercer mundial como seleccionador, apostará por Maignan en la portería y con Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández en defensa. Tchouaméni y Rabiot será el doble pivote del conjunto galo.

Mientras, Olise y Doué partirán por las bandas, con Dembelé como mediapunta y Mbappé como delantero centro.

En el banquillo esperarán su turno jugadores como Barcola, Thuram o Cherki.

Francia y Senegal disputan su primer partido dentro del grupo I del Mundial 2026, que completan Noruega e Irak, en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (Metlife).

Por su parte, el senegalés Pepe Thiaw apuesta por un once formado Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, Camara, P. Gueye; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Mané.

El árbitro del encuentro, que comienza a las 15:00 hora local (19:00 GMT) será el autraliano Alireza Faghani.