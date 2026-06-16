Deschamps ve a España entre favoritas, pero necesitará a Lamine Yamal "a su mejor nivel"

"España, con Lamine Yamal, a quien veo seguir imponiéndose como uno de los mejores jugadores del mundo", respondió Deschamps sobre qué selección veía como favorita, además de Francia, en una entrevista que publica este martes el diario belga Le Soir.

No obstante, el seleccionador de Francia desde 2012, finalista de la Eurocopa de 2016, campeón del mundo en 2018 y finalista en la edición de 2022 que ganó Argentina, cree que España precisará que el jugador del Barcelona llegue a su mejor versión.

"La Roja necesitará a un Lamine a su mejor nivel. Ignoro con precisión la gravedad de la lesión que arrastra, pero con lo que es capaz de hacer en las zonas de decisión será esencial en el recorrido de los españoles", dijo.

El seleccionador francés destacó también "las cualidades en la posesión" de España y "las características individuales de jugadores formados en la excelencia", pero subrayó que lo que más le impresiona de la selección española es "la velocidad".

"Y eso, la velocidad, hace daño al adversario. Para contrarrestarla es muy difícil", añadió Deschamps, quien incluyó asimismo a la selección portuguesa que dirige el español Roberto Martínez entre los equipos con más opciones de ganar el Mundial porque cuenta con "un equipo muy equilibrado, un gran colectivo e individualidades al máximo nivel".

Deschamps citó también a Inglaterra, Alemania y las selecciones sudamericanas entre las candidatas a aprovechar "el impulso" del torneo, y pidió no olvidar a Marruecos, cuyo recorrido en el Mundial de 2022, dijo, recuerda que las selecciones africanas "progresan a grandes pasos".

Sobre Francia, Deschamps aceptó el cartel de candidata, pero matizó que su equipo es "uno de los favoritos" y no "el favorito", una etiqueta que, según dijo, se repite antes de cada torneo desde 2018.

Deschamps también defendió al capitán de Francia, Kylian Mbappé, de las críticas que recibe tanto en España como con la selección francesa, y afirmó que la sobreexposición forma parte del "reverso de la medalla" para los jugadores de máximo nivel.

"Kylian siempre dará que hablar. Ya sea en España o con la selección francesa. El fenómeno se ha amplificado con la aparición de las redes sociales: se oye más a la minoría porque se expresa más fuerte, mientras que la mayoría permanece silenciosa", declaró.

El seleccionador francés admitió que la ausencia de títulos del Real Madrid hace que Mbappé sea considerado responsable "al mismo título que el conjunto de sus compañeros", aunque añadió que, "porque es Kylian", se le atribuye una responsabilidad aún mayor.

Deschamps aseguró además que Mbappé ha evolucionado hacia un perfil de delantero más centrado y físicamente estructurado, aunque reconoció que esa libertad ofensiva exige ciertos ajustes colectivos.

"Lo digo y lo repito: la selección francesa siempre será más fuerte con Kylian Mbappé que sin él", concluyó el seleccionador francés.