El brasileño Marcelo Vieira funda Doze Madrid, su propio club de fútbol

A través de un mensaje en sus propias redes sociales, reveló el escudo del nuevo club, de predominante color morado, que ya cuenta con su propia cuenta de Instagram, bajo el lema “Once en el campo, Doze en el corazón”.

"Hoy es un día muy especial para mí porque puedo compartir algo en lo que llevamos tiempo trabajando y soñando. Hoy nace Doze Madrid Club de Fútbol", señaló el exfutbolista.

Aunque no han trascendido más detalles sobre la fundación del nuevo equipo, Marcelo remarcó sus ganas por construir un proyecto "desde cero", al que ha bautizado por su dorsal en el Real Madrid y el nombre de la ciudad.

"Después de tantos años viviendo el fútbol desde dentro, tenía muchas ganas de crear un proyecto que empezara desde cero, con ilusión, con valores y con gente que ama este deporte tanto como yo. Esto es solo el comienzo. Ya estamos aquí", agregó.

El nombre elegido por Marcelo también coincide con el de su holding Group Doze, encargado de la gestión de clubes de fútbol y futbolistas.

El brasileño ya adquirió el Azuriz Futebol Clube en 2017, un equipo que compite en el Campeonato Paranaense. Además, en 2023 se hizo con la propiedad del CD Mafra portugués, que actualmente milita en la tercera división del país.