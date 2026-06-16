El experimentado PF paraguayo Víctor René Scheid se une al CSD Sacachispas

El mercado del fútbol de la Primera división de Guatemala sigue moviéndose con fuerza de cara al próximo semestre. Víctor René Scheid, preparador físico paraguayo, retorna al fútbol guatemalteco para trabajar en el cuerpo técnico del club CSD Sacachispas, que se prepara para competir en el Torneo Apertura 2026 de la primera división de Guatemala.

La llegada del profesional paraguayo le inyecta un plus de experiencia internacional al cuadro mutero. Scheid, de 59 años y oriundo de Encarnación, trabajó por ocho temporadas en clubes de Primera división de Centroamérica. En la Liga Guatemala afrontará su séptimo ciclo. También llegó a trabajar en categorías inferiores de la selección paraguaya de fútbol, en la Sub 20, en el cuerpo técnico liderado por Ernesto Mastrángelo.

Su hoja de vida en la región incluye un recorrido por varios de los clubes más importantes del entorno local y del país vecino: Anteriormente, Scheid trabajó en diferentes equipos de Guatemala como Suchitepéquez (temporada 2006-07), Cobán Imperial (2007-08) y Xelajú (2009-2012). También marcó presencia en el fútbol de El Salvador trabajando en el club Alianza FC (2008-09).

En esta nueva aventura en el balompié chapín, el paraguayo pondrá toda su experiencia al servicio de una dirección técnica local. Ahora en el CSD Sacachispas integra, como preparador físico, el cuerpo técnico encabezado por el entrenador guatemalteco Marlon Iván León. Víctor Scheid, que llegó a destacar como arquero de la selección encarnacena de fútbol en los campeonato de Interligas, afirmó que el objetivo de la directiva del Sacachispas es pelear el título de este año.

El reto no será sencillo para el nuevo cuerpo técnico del Sacachispas en una liga que viene de coronar a un viejo conocido del preparador físico paraguayo y que cuenta con la fuerte presencia de técnicos históricos. El campeón de la temporada pasada fue el Xelajú y los clubes más gloriosos de Guatemala son Comunicaciones y el Municipal, equipo que es dirigido actualmente por el paraguayo José Saturnino Cardozo.