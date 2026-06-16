El Karvina checo, expulsado de la primera división por amaño de partidos

El equipo pasa así a la Segunda División, según el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación del Fútbol Checo (FACR), que incluye además una multa de 125.000 euros (unos 145.000 dólares) al alcalde de Karvina y representante del club, Jan Wolf, que queda inhabilitado por doce años para cualquier actividad relacionada con el fútbol.

Según el dictamen, el Karvina, que en 2024 se jugaba la permanencia, trató de manipular fraudulentamente un partido contra el Cesky Budejovice y otros dos encuentros del repechaje contra el Vyskov.

La FACR, por este mismo caso, ha sancionado con multas de 800 a 6.000 euros (de 930 a 6.900 dólares) e inhabilitación de 15 meses a 12 años a los jugadores del club Nicolas Tilkeridis, Daniel Kubát, Jakub Tlusty, Lumír Ciz y Jiri Remias.

El Karvina ganó este año la Copa Checa y logró así acceder a los torneos europeos, algo que ahora queda en entredicho, y está pendiente del veredicto de la UEFA. De quedar fuera de Europa, lo que es altamente probable, otro equipo checo podría acceder a las fases de clasificación de esos campeonatos.