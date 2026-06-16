El Mundial de Fútbol "hasta en la sopa" en Marruecos

Al hacer la compra, es inevitable que el consumidor no se tope con el equipo nacional. Dari, la famosa marca marroquí de pasta y cuscús y socia oficial de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), ha lanzado una edición especial 'Champions Pasta' que viste sus paquetes con imágenes de las selecciones masculina y femenina del país.

La fiebre del balón también ha invadido las neveras, donde la firma láctea Jaouda ha dejado la cara de la estrella del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, en sus yogures y zumos; una campaña publicitaria que además se llevó cuatro galardones en el festival de marketing Les Impériales.

Para completar el menú, en las puertas del establecimiento, niños y adultos se reúnen para intercambiar los cromos del álbum oficial de Panini mientras los carritos se llenan de peluches de leones, gorras, banderas y guirnaldas para decorar las casas.

El recorrido de esta locura continúa al salir del supermercado y avanzar por las avenidas comerciales. Las tiendas tecnológicas se unen al gran reto de esta Copa del Mundo: la diferencia horaria con los países anfitriones (EE.UU., México y Canadá), lo que obliga a Marruecos a seguir los partidos de madrugada.

En las plataformas de las grandes cadenas, los contadores digitales marcan ya el límite de las ofertas del Mundial con campañas que prometen descuentos de más del 50 % y ahorros que superan los 2.500 euros en pantallas de alta definición y proyectores.

Sin embargo, las citas nocturnas han provocado un curioso fenómeno en las tendencias de compra. Más allá de los grandes televisores y las potentes barras de sonido demandadas por los hogares y locales de hostelería, el producto estrella inesperado de este torneo son los auriculares inalámbricos, convertidos en el accesorio indispensable para seguir la tensión de los partidos a altas horas de la noche sin despertar a los vecinos.

Esta euforia no se limita a los escaparates de electrónica. Restaurantes y cafés han adaptado sus horarios comerciales para cubrir las retransmisiones de madrugada.

Las cadenas de comida rápida han sido las primeras en mover ficha; franquicias como Quick Maroc ya promocionan en sus canales menús especiales de hamburguesas y kebab desde cuatro euros diseñados específicamente para las noches de partido.

El fenómeno se extiende a todos los niveles del sector. Mientras las tradicionales y populares cafeterías de barrio mantienen sus cartas habituales para ofrecer picoteo, tés y cafés nocturnos para los clientes de siempre, los salones de los hoteles y los restaurantes han diseñado menús temáticos especiales.

Al final, ya sea al devorar un menú de madrugada, estrenar unos cascos inalámbricos o comprar yogures con la cara de sus ídolos, el Mundial sale de los estadios y se cuela en la rutina diaria. Una auténtica fiebre roja y verde que, este año, está hasta en la sopa.