El presidente de Cabo Verde felicita a su selección por el histórico empate ante España

"¡Enhorabuena por un debut que ha sorprendido al mundo!", afirmó el presidente la pasada madrugada en la red social Facebook, tras asistir al partido en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (EE. UU.).

"Después del partido, fui a felicitar a nuestros valientes TIBURONES AZULES al vestuario por su brillante debut en la Copa del Mundo. ¡Estamos haciendo historia, día tras día!", subrayó Neves en alusión al popular nombre con que se conoce al combinado nacional.

El jefe de Estado publicó fotografías en las que aparece saludando al seleccionador caboverdiano, Pedro Leitao Brito ‘Bubista’, y a diversos jugadores.

En la misma línea se pronunció el primer ministro electo de este país de África occidental, Francisco Carvalho, quien exclamó en la misma red social: "¡Cabo Verde hizo historia!".

"Nuestro debut en la Copa Mundial de la FIFA fue una gran metáfora de quiénes somos: un pueblo decidido, que no se rinde, que lucha, que avanza y que afronta los retos con alegría", enfatizó Carvalho, quien será investido como jefe del Gobierno el próximo viernes.

"Felicitaciones a nuestros héroes, que demostraron al mundo que Cabo Verde, a pesar de su pequeño tamaño geográfico, es gigantesco en garra y humanidad. ¡Felicitaciones a nuestros Tiburones Azules!", concluyó el mandatario electo.

El estreno mundialista de Cabo Verde frente a España desató una ola de celebración en el país insular africano, donde se habilitaron pantallas gigantes para seguir el partido en lugares como la capital, Praia.

Con una brillante actuación del portero, Vozinha, Cabo Verde desplegó una estrategia defensiva que le sirvió para resistir ante España, que llegaba al campeonato con la vitola de favorita.

Cabo Verde y España son integrantes del grupo H, en el que también se encuentran Arabia Saudí y Uruguay, que empataron a uno este lunes.

La Copa del Mundo comenzó el 11 de junio y se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.