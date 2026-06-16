El presidente de la RFEF invita a España al optimismo tras el empate contra Cabo Verde

“Sé cómo somos en España. La prudencia siempre es buena consejera. Todos veían a España como favorita en el Mundial y contra Cabo Verde. Lo primero que hay que hacer es felicitar a Cabo Verde, que ha hecho su partido, y lo ha puesto difícil a España”, dijo Louzán a EFE.

“Es el primer partido y necesitamos rodaje y partidos. Lo hemos tenido en un maravilloso estadio e invito a que nos animemos. No ha pasado nada más que hemos empatado. Nos quedan dos partidos por delante que vamos a por la victoria y España tiene una gran selección, nadie debe tenerlo en duda. El seleccionador está plenamente convencido de lo que queremos y hasta dónde podemos llegar. Hace falta camino y resultados, pero seguramente lo vamos a conseguir. Mucho ánimo por llegar. Lo bonito y lo bueno está por llegar”, completó.

Declaraciones tras acudir a un acto en el King Center de Atlanta, fundado en 1968 por Coretta Scott King, viuda de Martin Luther King Jr, para preservar y difundir su legado. El recinto alberga la tumba de ambos y desarrolla programas educativos y de formación para impulsar el cambio social inspirado en los principios del movimiento por los derechos civiles.

Al evento acudieron, además, la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, y Barbara Harrison, responsable del King Center.

También estuvo presente Michael Henderson, un historiador aficionado estadounidense que dedicó 40 años para reconstruir la historia de su tataratatarabuela Agnes Mathieu, una mujer esclavizada en la Luisiana española del siglo XVIII.

“El King Center es un lugar simbólico para la historia de la humanidad y, por lo tanto, aparte de ver a nuestra selección, no podíamos faltar de estar aquí. Estamos en un lugar lleno de historia y de memoria, ante todo un símbolo de la defensa de los derechos humanos”, señaló Louzán.