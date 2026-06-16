El Salvador comenzará en Estados Unidos preparación para Liga de Naciones de la Concacaf

En un comunicado, la entidad explicó que, durante la estancia en Estados Unidos, la selección nacional combinará entrenamientos y partidos de fogueo dentro de su planificación deportiva y destacó que la convocatoria está integrada por 24 jugadores provenientes de clubes de la Primera División de El Salvador y del extranjero.

La Fesfut amplió que la concentración iniciará el 22 de junio en la Villa Selecta con futbolistas del torneo local, mientras que los jugadores convocados que militan en el extranjero se integrarán posteriormente a la delegación en Los Ángeles, California.

Señaló que el equipo se trasladará a Estados Unidos el 28 de junio para desarrollar un campamento internacional que se extenderá hasta el 11 de julio, como parte de su preparación para la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Los salvadoreños integran la Liga A de la Concacaf, que también forman selecciones como México, Costa Rica, Curazao y Panamá, e intentarán mantenerse en esta zona.

Esta competición, que arrancará en septiembre próximo, también servirá de eliminatoria para la Copa Oro 2027.

En la anterior Liga de Naciones, El Salvador disputó 6 juegos, de los que ganó 5 y perdió uno contra rivales del Caribe en la Liga B, resultados que le valieron su ascenso a la Liga A de la Concacaf y su clasificación a la Copa Oro.

Desde su llegada a El Salvador en febrero de 2025, Gómez ha dirigido 17 partidos contra selecciones, con únicamente 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas. A esto se suman cuatro juegos contra clubes o academias con un balance de una derrota, un empate y 2 victorias.